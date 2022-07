Urska Zigart, fiancée de Pogacar: «Avec Tadej, on est comme deux gamins qui profitent de la vie»

C’est presque une évidence. Urska Zigart et Tadej Pogacar, vingt-trois printemps et de deux ans son cadet, se sont rencontrés… sur le vélo, lors d’un stage de l’équipe de Slovénie où ils ont commencé à taper la discussion à l’arrière du groupe plutôt que de disputer les sprints. Professionnelle au sein de la formation BikeExchange, elle vient de remporter son deuxième titre national contre la montre. Pétillante, extravertie, s’exprimant dans un anglais absolument parfait, la fiancée du double maillot jaune et grand favori à sa propre succession va suivre « son champion », comme elle dit, dans la folie des trois semaines du Tour. Parfois sur la course, souvent à la télévision, depuis Monaco où le couple réside. « Avec toutes les caméras qui sont braquées sur lui, de toute façon, je verrai ses moindres faits et gestes », sourit-elle sur l’écran du téléphone.