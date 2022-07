Elise Mertens après sa victoire au troisième tour de Wimbledon contre Kerber: «J’aime tellement ce tournoi!»

Soutenue par Kim Clijsters en l’absence de Simon Goffin, resté en Belgique pour gérer la reprise d’un club de tennis à Liège avec Steve Darcis, la Limbourgeoise, 26 ans, a battu 6-4, 7-5 sur le Nº1 Court l’Allemande Angelique Kerber (WTA 19), 34 ans, lauréate en 2018.

« Mon match précédent a duré plus de trois heures, alors vous imaginez combien je suis heureuse de m’être imposée ici en deux sets », a-t-elle déclaré à même le court après sa victoire. « Kerber est une joueuse extraordinaire. Elle a beaucoup de mérite. C’est une ancienne lauréate. Mais j’aime tellement ce tournoi ! J’ai vraiment très bien joué en double l’an dernier (victoire avec la Taiwanaise Hsieh Su-Wei, ndlr). J’espère dès lors réussir à aller un peu plus loin en simple. J’ai dû écarter deux balles de match dans le deuxième set au tour précédent, avant de revenir le lendemain pour conclure, mais c’est un privilège d’être ici, de pouvoir fouler ce court et j’espère que je pourrai disputer encore de nombreux matches à l’avenir. Je crois que tout le monde a pu constater que j’étais un peu nerveuse lors des derniers points, mais j’ai aussi essayé de savourer l’occasion. C’est d’ailleurs sur ce même court que j’ai remporté ma demi-finale en double l’an dernier, et cela m’a donné la confiance pour battre une aussi grande joueuse. »