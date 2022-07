L’ancien Anderlechtois Mile Svilar quitte Benfica pour rejoindre l’AS Rome

Mile Svilar, 22 ans, est le deuxième transfert entrant de l’AS Rome, qui a déposé ce vendredi le contrat du gardien de but à la fédération.

Arrivé dans la capitale italienne en matinée, le joueur belge avait déjà passé avec succès les tests médicaux.

Svilar abandonne ainsi Benfica qu’il a rejoint voici cinq ans après avoir quitté Anderlecht, son club formateur, par la porte arrière. Pendant son séjour à Lisbonne, il n’a disputé que six matches de championnat avec l’équipe A et n’a reçu du temps de jeu qu’avec l’équipe B. À l’AS Rome, il sera le remplaçant de Rui Patricio et portera le numéro 99.