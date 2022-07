Podcast - Fusillades à Molenbeek : les dessous des chiffres

Par la rédaction Publié le 1/07/2022 à 19:04 Temps de lecture: 1 min

Vingt-deux fusillades ont eu lieu en région bruxelloise entre le 1er janvier et le 22 juin. Elles ont fait 17 victimes, soit 1 mort et 16 blessés. Arthur Sente, du service société, et Guillaume Derclaye, du service enquêtes, ont cherché à faire parler les statistiques. Le phénomène est-il en augmentation ? Les armes à feu sont-elles si courantes que ça dans les rues de Bruxelles ? Guillaume commence par nous expliquer ce que disent les quelques chiffres disponibles.

