Analyse - Un écart, c’est un monde

Le PTB n’est pas la gauche radicale de Podemos, qui gouverne à Madrid avec les socialistes du PSOE, ni celle de la Nupes, alliant Insoumis, socialistes, écologistes et communistes, qui voulait gouverner à Paris. Raoul Hedebouw a beau expliquer, justifier, préciser, l’on sent bien que ses fameux « points de rupture avec le capitalisme » rompent avec la logique de coalition et de compromis propre à une démocratie parlementaire. Sa radicalité à lui – sur le fond, chacun a son opinion à ce sujet, mais ce n’est pas le sujet – interdit comme mécaniquement l’entente à gauche. Et légitime le positionnement de ceux qui, au PS, chez Ecolo, ils sont nombreux, disent ne pas imaginer de gouverner avec le PTB, sur l’air : « Vous voyez bien, c’est impossible... »