Anderlecht: clap première pour Ishaq et Angulo contre Roda?

Une semaine après son premier galop d’essai contre Saint-Trond, Anderlecht affronte les Néerlandais de Roda ce samedi (14h). Une rencontre disputée à Neerpede. Ce qui n’était pas le plan initial. Roda voulait organiser cette rencontre dans son stade en présence de ses abonnés mais les autorités locales en ont décidé autrement puisqu’ils ont interdit la tenue de cet événement par peur de problème entre supporters. Mais une solution a rapidement été trouvée entre les dirigeants des deux clubs.

Une bonne nouvelle pour les Mauves en quête de repères durant cette préparation estivale sous la houlette de Felice Mazzù. Le coach anderlechtois espère évidemment voir des améliorations tant individuelles que collectives par rapport à la rencontre face à Saint-Trond perdue sur le plus petit écart. Cela devrait être également l’occasion de revoir des garçons comme Kana, Ashimeru et… Trebel – ils ont repris avec le groupe cette semaine – et peut-être également les deux petits nouveaux que sont Ishaq et Angulo.