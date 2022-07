Battue par l’Allemande Tatjana Maria, Maria Sakkari échoue à nouveau au troisième tour de Wimbledon

Maria Sakkari, demi-finaliste à Roland-Garros et à l’US Open la saison dernière, a réalisé la bagatelle de 30 fautes directes, contre 12 à son adversaire. En six participations à cette troisième levée du Grand Chelem, la droitière d’Athènes n’a jamais fait mieux que le 3e tour.

Maria, pour la première fois en huitièmes d’un tournoi majeur, défiera Jelena Ostapenko (WTA 17). La Lettone, lauréate de Roland-Garros en 2017 et demi-finaliste à Londres un an plus tard, a battu la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 43) en trois sets : 3-6, 6-1 et 6-1.