Wout van Aert beau joueur après sa deuxième place lors de la première étape du Tour de France: «Yves a été plus rapide, bravo à lui!» Wout van Aert a bien devancé le champion du monde Filippo Ganna et Tadej Pogacar, mais il n’a pas gagné le contre-la-montre d’ouverture du Tour de France vendredi à Copenhague.

PhotoNews

Par Belga Publié le 1/07/2022 à 19:56 Temps de lecture: 2 min

« C’est super de la part de Yves, il a disputé un très bon contre-la-montre », a déclaré le leader de Jumbo-Visma dans cet exercice qui a terminé deuxième à 5 secondes (temps arrondi à la seconde supérieure) de Yves Lampaert. « Cinq secondes, ce n’est pas beaucoup, mais d’un autre côté, dans un contre-la-montre de 13,2 km, c’est une sérieuse différence. Tant mieux pour Yves, il a fait un contre-la-montre très rapide. C’est un spécialiste sur une telle distance, il ne l’a certainement pas volé. Bien sûr, je suis déçu, j’étais venu pour gagner et j’avais déjà des spécialistes comme Ganna, Küng et van der Poel derrière moi. Lorsque j’étais sur le « hotseat » (le fauteuil occupé par le leader du classement provisoire, ndlr), je savais que Yves était à peu près le seul spécialiste qui devait encore prendre le départ, j’attendais donc avec impatience son temps et il s’est avéré que c’était justifié. Chapeau, il a vraiment été rapide ».

Van Aert a dû terminer son contre-la-montre sous une pluie battante, Lampaert n’a pas eu à le faire. La météo a-t-elle joué un rôle ? « Il ne pleut plus en effet, mais la route est encore humide. C’était valable pour moi, mais aussi pour lui, donc je ne veux pas utiliser ça comme une excuse. Ça s’est bien passé, je ne suis pas allé trop vite dans les virages, mais j’ai suivi de bonnes trajectoires. Je ne peux pas m’en vouloir, j’ai pu utiliser ma puissance et mon sentiment était bon. Mon temps prouve également que j’étais rapide, mais Yves l’a encore été plus. Bravo », a-t-il répété.