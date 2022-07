Assaut du Capitole: la dernière ligne de défense s’écroule pour Donald Trump

Pat Cipollone n’a plus le choix. Après des mois passés à slalomer entre les gouttes et fuir une convocation au Congrès, l’ancien avocat-conseil de la présidence Trump s’est vu servir une assignation à comparaître. Les neuf membres de la commission sur le 6-Janvier veulent entendre de sa bouche le déroulement précis des faits survenus avant et pendant l’assaut par une foule enragée contre le Capitole, en vue d’empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden (cinq morts).