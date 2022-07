Quand Célio et cie jouent sur le terrain de Nike

Et si virgule et croco avaient du souci à se faire ? Depuis quelques mois, de nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur les courts de tennis, des noms familiers du grand public mais pas forcément associés au sport, certainement pas de haut niveau. Ils s’appellent Célio, Hugo Boss, Artengo (Decathlon) et font timidement irruption dans un marché trusté par les références en matières de vêtements sportifs techniques – Nike, Fila, Adidas – et par les traditionnels du tennis – Le coq sportif, Lacoste, Yonex. Des incursions pas tout à fait inédites puisque H&M avait connu une aventure sans lendemain avec Thomas Berdych (alors 6e mondial) en 2013 et qu’Uniqlo travaille avec les mastodontes Roger Federer (un deal à 300 millions de dollars sur dix ans) et Kei Nishikori (très couru sur le marché asiatique). Mais l’arrivée des trois petits nouveaux reste une anomalie sur le circuit, en particulier pour les deux firmes non sportives.