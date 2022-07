Yves Lampaert en larmes après son maillot jaune: «Je suis juste un fils de fermier de Belgique...» (vidéos)

« Je ne peux pas le croire. Je sais que je suis en bonne forme. Mais les gars, gagner le contre-la-montre d’ouverture du Tour, pffff… C’est quelque chose dont je ne pouvais jamais rêver. Et je l’ai fait. Battre van Aert, van der Poel, Ganna : c’est incroyable pour moi. Passer au moins un jour avec le maillot jaune sur mes épaules, je pense que je ne le réaliserai que lorsque le Tour sera terminé, lorsque je retournerai auprès de ma famille. Ou peut-être lundi, quand je verrai ma compagne et mon fils. Je pense que je dois être fier de moi. »

Lorsque Lampaert a terminé son contre-la-montre, il pleuvait beaucoup moins que pendant la course des grands favoris Wout van Aert et Filippo Ganna. Un avantage ? « Je ne pense pas. Les routes étaient encore humides et les trous encore pleins d’eau. Je pense donc avoir eu les mêmes conditions que les grands favoris. Dans chaque virage, je me disais : « Yves, plus vite, fais confiance à tes pneus, tu perds des secondes dans les virages ». Et à la fin, j’avais cinq secondes d’avance sur Van Aert. »