David Goffin, vainqueur d’Ugo Humbert au troisième tour de Wimbledon: «Mon niveau moyen est beaucoup plus élevé!»

Sur le Court N.18, le Liégeois, 31 ans, a battu le Français Ugo Humbert (ATP 112), 24 ans, vainqueur l’an dernier sur le gazon de Halle, 4-6, 7-5, 6-2, 7-5, après 2h44 de jeu.

« Humbert avait entamé le match de manière très agressive, tandis que moi je retournais très mal », a-t-il déclaré aux médias belges présents à Londres. « Dès que je me suis mis à mieux retourner, j’ai obtenu plus d’occasions (NdlR : 16 balles de break au total, pour 6 converties). Je sentais aussi que je prenais de plus en plus l’ascendant dans les échanges. Il a encore eu un sursaut (NdlR : 5-2 et deux balles d’égalisation à deux sets partout), mais c’est parce qu’il s’est mis à prendre tous les risques. Mais j’ai réussi à revenir et produit un très haut niveau de jeu sur la fin. »