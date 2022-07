Grèce: sur la question migratoire, le pays est sous pression européenne

Nous étions des esclaves ». Tel est le titre de l’enquête du site d’investigation Lighthouse reports, publiée en partenariat avec d’autres médias européens le mardi 28 juin. Elle démontre, comme d’autres enquêtes d’ONG telle Human Rights Watch (HWR) auparavant, que les stratégies de chasse des migrants mises en place par les autorités grecques. Du côté du gouvernement grec, c’est le silence le plus complet depuis la parution du reportage. Pourtant, la veille, le ministre des Migrations, Notis Mitarachis, affirmait au Parlement européen que la Grèce « protège les frontières extérieures de l’Union européenne et intercepte les tentatives illégales d’accès au territoire européen, mais le fait en plein respect des droits fondamentaux et du droit à la vie ». La contradiction entre les mots et l’enquête est évidente.