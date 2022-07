Le RWDM sur la route des Rouches

Après un succès à Manage (1-4) et une défaite concédée face à une équipe de Saint-Trond bien supérieure dans tous les domaines (0-2), le Standard disputera ce samedi sur le coup de 13h30 (l’heure du coup d’envoi, initialement prévue à 16h30, a été avancée), à l’Académie et à huis clos, son troisième match amical de préparation, en défiant le RWDM. Avec l’ambition de solidifier son jeu défensif, mais aussi de soigner une production offensive complètement absente face à Saint-Trond.

Si Noë Dussenne, qui avait fait l’impasse mercredi en raison d’une gastro, revient dans le parcours, Joachim Van Damme et Aleksandar Boljevic, blessés et restés aux soins jeudi, pourraient passer leur tour. Tout comme Gojko Cimirot et Selim Amallah, rentrés à Liège mardi seulement et qui n’ont que peu de séances d’entraînement dans les jambes et avec lesquels Ronny Deila n’entend courir aucun risque. « Ce serait idiot de le faire », assure l’entraîneur norvégien. « Une chose à la fois… »