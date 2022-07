Wallonie: réouverture de la foire de Namur dans le quartier des casernes

Horaires d’été

Du lundi au vendredi, la foire est accessible à partir de 16h00. Le samedi, le dimanche et les jours fériés, l’ouverture est avancée à 14h30. L’heure de fermeture est fixée à minuit du dimanche au jeudi et à 01h00 le vendredi, le samedi et la veille des jours fériés. Des promotions sont proposées par certains forains ce 1er juillet et d’autres le seront également le 21 juillet et le 1er août. Enfin, un « Kid’s day » est annoncé le 13 juillet avec des ateliers grimages et la visite de mascottes sur le champ de foire.