Elise Mertens et David Goffin, deux maillots verts à Londres

Elise a créé l’exploit d’éliminer Angelique Kerber, ex-nº1 mondiale et lauréate à Wimbledon en 2018 (6-4, 7-5). David a été solide contre Ugo Humbert (4-6, 7-5, 6-2, 7-5). Tous les deux joueront, ce dimanche, pour une place en quarts de finale !

La fête était aussi belge, ce samedi sur le tapis vert de Londres, où Elise Mertens et David Goffin ont franchi le 3e tour en vainqueurs ! Il faut remonter à l’US Open 2020 pour retrouver deux Belges (les deux mêmes) qualifiés pour les huitièmes d’un Grand Chelem.

L’exploit du jour revient à Elise Mertens qui a éliminé, proprement, Angelique Kerber, ancienne nº1 mondiale, lauréate de ce Wimbledon en 2018 et encore demi-finaliste l’an dernier ! Un succès, reconnaissons-le, inattendu, tant la nº1 belge semblait chercher son tennis sur ce gazon. Pas plus tard que mercredi soir, elle sauvait deux balles de match pour rester en course, face à la modeste Panna Udvardy, 100e joueuse mondiale. Une Limbourgeoise aussi privée de son coach, Simon Goffin, resté en Belgique pour monter sa nouvelle académie à Ans. Bizarre…