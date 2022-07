Le moment de vérité pour les Panthers

Jamais encore les Panthères n’avaient abordé une compétition majeure avec autant d’envie, de confiance et surtout de maîtrise. En effet, les protégées de Raoul Ehren semblent parfaitement armées et préparées pour assumer les premiers rôles lors de la Coupe du monde organisée conjointement à Terrassa et à Amsterdam. Les progrès colossaux enregistrés au cours de ces 18 derniers mois, depuis la prise de fonction du sélectionneur néerlandais, sont éblouissants. Les dernières prestations proposées face à l’Inde, à l’Angleterre ou aux Etats-Unis ont impressionné par leur maîtrise et leur gestion. Cette équipe est transfigurée mais, surtout, elle est devenue terriblement efficace et redoutable sur le terrain. De quoi lui permettre d’accéder, dimanche dernier, la 5e place mondiale, le meilleure classement jamais atteint par les Red Panthers dans leur histoire.