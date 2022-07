À peine ouvert, le marché des transferts s’emballe déjà en NBA: Rudy Gobert débarque à Minnesota, John Wall va tenter de se relancer aux Clippers

Vendredi, le pivot français Rudy Gobert a quitté Utah après 9 saisons sa seule équipe dans la grande ligue américaine et évoluera désormais à Minnesota, a annoncé ESPN. Les Timberwolves ont payé le prix fort pour acquérir les services du triple meilleur défenseur de l’année âgé de 30 ans. Gobert (15.6 poiunts, 14.7 rebonds, 2.1 contres cette saison) sera associé à un autre intérieur vedette Karl-Anthony Towns. Le Jazz voit débarquer Malik Beasley, Patrick Beverley, Jarred Vanderbilt, et le 22e choix de la draft 2022 Walker Kessler. Plus encore, l’équipe de Salt Lake City obtient quatre premiers tours de draft en 2023, 2025, 2027 et 2029.

Boston a de son côté attiré le meneur Malcolm Brogdon, le rookie de la saison 2016-17, qui a tourné à 19.1 points, 5.1 rebonds et 5.9 assists avec Indiana la saison dernière où il n’a pu jouer que 36 des 82 rencontres en raison d’une blessure lancinante au tendon d’Achille. Là encore Indiana est largement récompensé avec les arrivées de Daniel Theis, Aaron Nesmith, Nik Stauskas, Malik Fitts, Juwan Morgan et un premier choix de la draft 2023.