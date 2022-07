Opposer au précipice la force du moment présent

Fin d’année scolaire, boulot en pause : c’est pour beaucoup le départ en vacances ou à tout le moins le break, le repos. Mais cet arrêt se fait avec la tête lourde comme si une sourde inquiétude nous entravait. Et pour cause les mois écoulés, avec cette guerre dont nous restons toujours stupéfaits qui a suivi cette pandémie qui nous a assommés, nous laissent au bord du précipice. L’actualité du monde ne nous a pas épargnés alors que la barbarie et la folie de certains hommes transformaient des proches en chair à canon, en réfugiés fuyant leur maison, en résistants.