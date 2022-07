Venus Williams réussit son retour à la compétition en double mixte à Wimbledon

Associée au Britannique Jamie Murray, l’ancienne N.1 mondiale âgée de 42 ans s’est imposée en trois sets 6-3, 6-7 (3/7) et 6-3 face au Néo-Zélandais Michael Venus et la Polonaise Alicja Rosolska après 2h18 de match.

La soeur aînée de Serena n’avait plus joué depuis août 2021. Elle compte 7 titres du Grand Chelem en simple, quatorze en double et et deuxc en double mixte.