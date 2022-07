Après 13 ans au club, David Steegen quitte Anderlecht: «Je pars triste, mais pas amer»

L’ancien responsable de la communication quitte Anderlecht après 13 ans de bons et loyaux services.

Ce jeudi, il a vidé son casier, définitivement. Et organisé un drink d’adieu au parc Astrid. David Steegen, 55 ans, était l’un des derniers des Mohicans, autrement dit l’un des derniers employés d’Anderlecht issu de « l’ère Vanden Stock ». Il avait en effet évité le grand « nettoyage » décidé par Marc Coucke à son arrivée, mais aujourd’hui, il tire un trait sur le Sporting. Un départ « d’un commun accord », comme on dit dans ces cas-là.

« Je pars triste, mais pas amer. Ni fâché, précise-t-il d’emblée. Triste, parce que travailler à Anderlecht, c’était un rêve d’enfance devenu une réalité de ma vie professionnelle pendant 13 ans. C’est un club à part en Belgique et mon club de cœur à jamais. Mais je n’ai pas d’amertume. La page est tournée, une nouvelle génération arrive, une nouvelle vision aussi et je n’ai plus ma place dans cette nouvelle structure, tout simplement. »