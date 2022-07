Les Dutronc se sont bien amusés dans l’Arena 5

Vendredi soir, il faisait beau au Heysel et père et fils Dutronc ne se sont pas ennuyés.

Père et fils se sont donc produits, vendredi soir au Heysel, sur cette « Open Air Summer Arena », installée pour la deuxième année consécutive au pied de l’Atomium. Même si c’est une photo du parrain de Thomas, Eddy Mitchell, qui figure dans le décor restituant un studio d’enregistrement, Jacques et Thomas n’ont sans doute pas oublié que la dernière fois qu’ils se trouvaient ensemble sur une scène belge, c’était à deux pas de là, au Palais 12, un certain 11 juin 2017, quelques mois avant le décès de leur partenaire Johnny Hallyday.