Enseignement: les recours, une pratique qui entre dans les mœurs

Pour pouvoir introduire ce type de recours dans l’enseignement secondaire, il est indispensable qu’un « recours interne », donc géré au sein même de l’établissement scolaire, ait été préalablement présenté. « La seule chose que le conseil de classe peut faire, c’est de vérifier si oui ou non il y a eu des irrégularités au niveau de sa délibération. Typiquement, le prof de math vous a mis 8 sur 20 mais, en voyant votre copie, vous devriez avoir 12 sur 20. Le conseil de classe prend acte de l’irrégularité et statue à nouveau. », explique Me Pierre Coetsier, avocat au barreau de Namur dans les colonnes de Sudinfo .

L’année scolaire s’achève, les derniers bulletins sont réceptionnés. Avant de prendre la route des vacances, de plus en plus de parents décident d’introduire un recours externe en cas d’échec ou de réussite avec restrictions. Une pratique qui tend à se normaliser.

Si aucune irrégularité n’est constatée, les parents peuvent introduire un recours externe. De plus en plus de parents sollicitent un avocat pour ce faire, bien que ce ne soit pas indispensable. « Un avocat sert de filtre. Dire qu’on a raté parce qu’il y a eu un décès, ça ne passera pas. Ça ne sert à rien d’introduire un recours. Mon rôle est essentiellement juridique de donner une plus-value juridique, à la fois dans la structuration du recours et dans la manière dont je vais poser les arguments. », recadre Me Coetsier, sollicité par une quinzaine de parents chaque année.