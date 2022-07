Les marques, ces nouvelles galeries

On dit « tailor-made », comme s’il s’agissait d’un costume. Et c’est exactement ça. La ligne bruxelloise de canapés et fauteuils Marie’s Corner, fondée il y a 30 ans par Marie-Laetitia Zichy et reprise depuis sept ans par Serge Silber et Philippe Vanhemelen, travaille de façon artisanale, comme un tailleur de Savile Row, avec une personnalisation poussée à son paroxysme : un millier de finitions selon le choix du tissu (700 références), du type de couture, d’essences et de couleurs pour les pieds en bois…

Fin mai, elle dévoilait un nouveau concept : Art Seat, une invitation lancée à des artistes à se réapproprier ses modèles iconiques en toute liberté. Un projet amené à se répéter année après année et qui devrait, à terme, constituer une collection de pièces inédites.