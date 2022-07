Vol Cancun-Manchester: deux passagers s’introduisent dans l’avion, créant un mouvement de panique générale

La semaine dernière, les passagers du vol Cancun-Manchester ont vécu un intense moment de panique. Au moment du décollage, deux individus se sont introduits dans l’abitacle sans avoir de billets valides. A l’annonce du personnel de cabine, qui avait repéré les intrus, ce fut la panique générale dans l’avion.

Lara Beasly, une Anglaise de 42 ans présente au moment des faits, explique dans les colonnes du Mirror : « Ils ne nous ont pas fait descendre de l’avion, ils nous ont laissés là. Le pilote a tenté de désamorcer la situation et le personnel de cabine s’est efforcé d’être professionnel », ajoute-t-elle. Lara Beasly était accompagnée de son mari Neil et de leur fille d’un an, Faith. Elle explique avoir été traumatisée lorsque le pilote a confirmé la présence de ces deux passagers inattendus.