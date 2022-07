Après Saint-Trond, le Standard s’incline face au RWDM (1-2)

Privé comme prévu des services d’Aleksandar Boljevic et Joachim Van Damme, légèrement blessés, mais aussi de Cimirot et Amallah, rentrés à Liège mardi seulement, le Standard s’est incliné pour la deuxième fois de la semaine. Après Saint-Trond (0-2), c’est le RWDM qui est venu s’imposer 1-2 samedi en début d’après-midi à l’Académie. Articulé autour d’un 4-4-1-1, avec Emond en pointe et Avenatti un cran plus bas, en soutien, à la place qui l’avait révélé à Courtrai, le Standard avait plutôt bien entamé les débats et ouvert le score en milieu de première mi-temps, sur une remise en touche de Cafaro prolongée par Avenatti pour Emond, qui ne laissait pas la moindre chance à Defourny.

Mais le RWDM ne s’en laissa pas compter et profita de deux errements dans le jeu défensif liégeois pour inverser la tendance et le score, en quatre minutes de temps. D’abord par Ephestiion, qui trompa Arnaud Bodart de près sur un service de Hazard, qui avait éliminé Pavlovic beaucoup trop facilement, puis par Botella, lancé en profondeur par Vorogovskiy, qui se joua de Nekadio pour filer seul vers Bodart et faire 1-2. Juste avant qu’Obbi Oulare, d’une reprise de la tête, ne rate l’occasion d’alourdir les chiffres, et que Mehdi Carcela ne fasse son entrée à l’Académie pour venir saluer ses anciens équipiers. Sans que la présence de l’ancien international marocain, ne change quoi que ce soit à la physionomie d’un match où, comme face à Saint-Trond, Ronny Deila lança une deuxième équipe dans la bagarre après une heure de jeu. Une équipe très jeune, proche sans aucun doute de celle que le club liégeois alignera en Challenger Pro League (ex-division 1B).