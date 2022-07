Un nouveau jour férié et payé, bientôt en Belgique?

Une nouvelle proposition a été déposée par la majorité bruxelloise, demandant l’institutionnalisation du 8 mai comme jour férié, légal et payé.

La majorité a adopté vendredi, à l’unanimité, une proposition de résolution déposée par les partis de la majorité – Open VLF, Défi, PS, One.Brussels, Groen et Ecolo. Deux députés se sont abstenus.

A l’avant-veille de la Fête de l’Iris, la fleur symbole de la Région bruxelloise, les partis constituant la majorité au Parlement de la Région-capitale Open Vld, Défi, PS, One.Brussels, Groen et Ecolo ont annoncé le dépôt d’une proposition de résolution demandant que le 8 mai devienne un jour férié légal et payé, pour commémorer la victoire de la démocratie sur le fascisme.

Selon Guy Vanhengel (Open Vld), à l’initiative de la démarche, depuis 1974, le 8 mai n’est plus un jour férié payé en Belgique. Mais la Région de Bruxelles-capitale a repris la date pour célébrer la Fête de l’Iris, en raison de sa portée historique et symbolique, à savoir la capitulation du régime nazi allemand en 1945. Il s’agissait ainsi, entre autres, de faire comprendre que celle-ci était ouverte à toutes les cultures et s’oppose à toutes les formes d’extrémisme.

Un jour férié fondé sur les valeurs démocratiques

La proposition bruxelloise se fonde sur l’engagement du Fédéral, dans son accord de gouvernement, d’offrir aux entités fédérées « la possibilité de transformer leur jour férié en congé payé », sans coût budgétaire supplémentaire.