Anderlecht écrase Roda en match amical (6-0): Verschaeren régale, Ishaq impressionne pour sa première

Pour sa deuxième joute amicale de la préparation estivale, Anderlecht a montré des progrès face à Roda, formation de deuxième division néerlandaise. L’opposition était moins forte que lors de la venue de Saint-Trond et Felice Mazzù a utilisé un onze de base qui pourrait postuler à être une équipe type mais les progrès ont été nets dans le chef des Anderlechtois qui ont offert son premier succès au coach carolo. Une formation dans un 3-5-2 plus identifiable que sept jours auparavant et où on a pu découvrir Ishaq (NDLR : Angulo a également fait ses débuts en jouant 15 minutes) et redécouvrir Trebel.