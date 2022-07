Rock Werchter: un chanteur se blesse à la cheville en plein concert

Boaz Kok s’est blessé la cheville pendant la représentation et a passé le reste du concert assis sur une chaise.

Goldband tient son nom de la marque de plâtre éponyme, un clin d’œil à l’ancienne profession des membres du groupe, qui étaient plâtriers. Sur scène, ils avaient d’ailleurs placé quelques échafaudages et un escabeau.

Le groupe de pop néerlandais Goldband a ouvert samedi la troisième journée du festival Rock Werchter, sous un soleil au zénith et des températures estivales.

Les trois chanteurs Milo Driessen, Karel Gerlach et Boaz Kok se sont amusés devant une prairie bondée, malgré un concert prévu en tout début d’après-midi.

Boaz Kok s’est blessé la cheville pendant la représentation et a passé le reste du concert assis sur une chaise. Mais cela n’a pas entamé l’enthousiasme du groupe. Leurs tubes « I hate you », « Kinderwens » et « Psycho » débordaient tout autant d’énergie.