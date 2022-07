Frances Tiafoe veut prendre sa revanche contre David Goffin: «Je suis remonté comme un coucou»

David Goffin (ATP 58) va tenter de se qualifier pour la deuxième fois de sa carrière pour les quarts de finale à Wimbledon, ce dimanche. Sur le N°2 Court, le Liégeois, 31 ans, retrouvera l’Américain Frances Tiafoe (ATP 28), 24 ans, contre qui il reste sur une victoire en quatre sets au deuxième tour à Roland-Garros, fin mai.

«Me retrouver à nouveau en huitième de finale de mon tournoi favori fait vraiment plaisir», a dit Goffin après sa victoire contre le Français Ugo Humbert (ATP 112). «Et j’espère que ce n’est pas fini. Mon tennis est costaud, je retourne très bien et je suis solide sur mes jambes. J’ai battu Tiafoe à Roland-Garros, mais son jeu est plus adapté au gazon qu’à la terre battue. Il bouge bien, a un bon slice et un gros service. Ce sera un match intéressant. J’espère que mon expérience pourra faire la différence.»