Du maillot vert au maillot jaune: Wout van Aert change de peau

La fête du cyclisme belge se prolonge. Deux étapes, deux succès d’étape pour l’équipe Quick-Step. Deux journées de compétition au Danemark, deux maillots jaunes issus de notre pays. Wout van Aert a en effet pris le relais d’Yves Lampaert.

Pour la première fois depuis 1993, deux Belges différents ont pris place dans la galerie des maillots jaune du Tour de France. À l’époque, Wilfried Nelissen et Johan Museeuw avaient connu ce bonheur, ils sont cet été relayés par Yves Lampaert et Wout van Aert. Le Campinois, s’il a dû se satisfaire d’une énième 2e place à Nyborg, a en effet concrétisé un rêve d’enfant. Sous les yeux de Sarah et de Georges, ses deux amours, qui l’ont rejoint au Danemark.