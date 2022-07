Rock Werchter: Phoebe Bridgers rend hommage à la Belgique

Les spectacles s’enchaînent mais ne se ressemblent pas au festival de musique de Werchter. Måneskin, le groupe italien gagnant de l’Eurovision, a enflammé la scène principale tandis que l’auteure-compositrice-interprète américaine Phoebe Bridgers a fait trembler la grande tente The Barn.

Les Måneskin ont commencé leur show peu avant 16h00 et ont mis le feu à la scène principale. La reprise par le groupe de « Beggin’ you » de The Stone Roses a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les festivaliers.