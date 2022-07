Battu par le RWDM, ce Standard-là inquiète vraiment

Trois jours après avoir été dominé par Saint-Trond (0-2), le Standard s’est de nouveau incliné samedi en début d’après-midi à l’Académie face au RWDM, lors de son troisième match de préparation. Articulée autour d’un 4-2-3-1, avec Emond en pointe et Avenatti en soutien, dans la position qui lui avait valu de se révéler et d’attirer les regards à Courtrai, l’équipe liégeoise, privée de Van Damme et Boljevic, légèrement blessés, avait pourtant, après une bonne entame de match, pris les devants en milieu de première période, sur une remise en touche de Cafaro et un service d’Avenatti pour Emond. Avant que le jeu liégeois soudain ne se liquéfie et que de grosses erreurs défensives ne permettent au RWDM, en quatre minutes seulement et avant le repos, d’inverser la tendance et le score.