Balle dans le public, smash sur le joueur, altercations avec l’arbitre… le match entre Kyrgios et Tsitsipas dégénère à Wimbledon

Ça chauffe entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas, au 3e tour de Wimbledon. Les tensions ont débuté lorsque Kyrgios a interpellé l’arbitre de la rencontre, après que Tsitsipas ait touché un spectateur en jetant par énervement une balle dans le public.

« C’est une disqualification ! T’es débile ou quoi ? Tu peux balancer une balle sur le public, toucher quelqu’un et ne pas être disqualifié ? Maintenant, il faut que quelqu’un soit blessé ? Tu es une honte », s’est offusqué Kyrgios auprès de l’arbitre. « Amène un autre superviseur, amène un avocat. Qu’est-ce qu’il s’est passé avec Novak ? Il avait frappé fort, elle était blessée ? Oh mon Dieu. Je veux tous les superviseurs. Tu ne peux pas balancer une balle dans le public, toucher quelqu’un et ne pas être disqualifié. La quantité de merde que le tournoi va prendre après ma conférence de presse à cause de toi… »