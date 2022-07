Pas assez efficace, le Sporting Charleroi concède sa première défaite de la saison à OHL (3-1)

Pour ce troisième amical, Edward Still avait avant tout mis l’accent sur l’entame du match. Et celle-ci a été très bonne puisque ses hommes se sont créé plusieurs très grosses occasions d’emblée. Ils ont toutefois manqué de précision dans le dernier geste, sans quoi ils auraient largement pris les devants dans la première demi-heure avant que l’arbitre n’offre un penalty aux Louvanistes. « L’énergie avec laquelle on a entamé la première mi-temps était super positive. On a été calme avec le ballon et on s’est créé quelques occasions franches. On n’est pas préoccupé avec le résultat. Le plus important, c’est le contenu et le physique. L’efficacité viendra en championnat, quand ce sera nécessaire », pointait Still.