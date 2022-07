Virgil Van Dijk et Kevin De Bruyne surpris en train de s’éclater ensemble à Ibiza (vidéo)

Grands rivaux sur les terrains, Kevin De Bruyne et Virgil Van Dijk sont amis dans la vraie vie. Tous les deux en vacances à Ibiza, où ils ont rejoint Jack Grealish et Andrew Robertson, le Diable rouge et le défenseur de Liverpool ont été aperçus dans la célèbre boîte de nuit Ushuaia. Et comme le montre la vidéo ci-dessous, ils semblaient très bien s’entendre !