Seraing solidaire mais sans génie en déplacement à Differdange

Pour son troisième match amical de la préparation, Seraing se rendait sur le terrain de Differdange, pensionnaire du championnat luxembourgeois et engagé dans la prochaine édition de la Conférence League. Un long déplacement précédé d’un entraînement, en matinée, dans les installations de Seraing. Une séance qui explique sûrement le manque de rythme imposé par les Métallos. Maîtres du ballon, les hommes de José Jeunechamps ne sont toutefois jamais parvenus à trouver la faille dans la défense locale. Beaucoup de passes latérales, peu d’initiatives et pas assez d’audace dans les prises de décisions. « Proposez quelque chose les gars ». La phrase est souvent sortie de la bouche du mentor rouge et noir, sans toutefois trouver l’écho escompté. La seule opportunité du premier acte est venue des pieds d’Antoine Bernier, sur coup franc, à la 20e.