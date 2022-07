Swiatek chute de son trône, Kyrgios et Tsitsipas s’embrouillent, Nadal s’énerve: la folle soirée de Wimbledon

Non seulement Cornet a battu l’invincible Polonaise dont elle se dit « une grande fan », mais elle l’a fait sur le score sans appel de 6-4, 6-2. Durant 1h33, elle a fait preuve d’une grande agressivité, réussissant 16 coups gagnants et profitant du total de 33 fautes directes de son adversaire, un chiffre vertigineux pour la Polonaise. « Ça me rappelle ma victoire contre Serena (Williams) il y a huit ans sur ce même court N.1 qui me porte chance », a commenté à chaud la Française de 32 ans.

Swiatek n’avait plus perdu un match depuis son élimination au 2e tour à Dubai en février et avait remporté les six tournois qu’elle a disputés depuis : Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue. Elle n’avait même concédé que trois sets lors de ses 29 derniers matchs, dont celui contre Pattinama au 2e tour de Wimbledon.

Un « match de dingue »

Dans le tableau masculin, outre une victoire tranquille pour Rafael Nadal qui a joué son « meilleur match du tournoi contre le meilleur de ses trois adversaires jusque-là » pour éliminer Lorenzo Sonego (54e) 6-1, 6-2, 6-4. Fait inhabituel : Rafael Nadal a recadré son adversaire en plein match. Agacé par l’attitude de son adversaire, Nadal lui a demandé de venir au filet entre deux points afin de s’expliquer avec lui et de le remettre à sa place.