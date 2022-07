L’image forte d’Alejandro Valverde, renversé par une voiture à l’entrainement: «Je vais bien»

Le cyclisme peut parfois être très dangereux ! Et Alejandro Valverde ne dira certainement pas le contraire ce matin… Alors qu’il s’entraînait tranquillement avec l’un de ses coéquipiers de l’équipe Movistar, le cycliste a été heurté par une voiture. Heurtement, les deux hommes ne souffrent que de légères blessures. « Il restera en observation pendant 24 heures et sortira ensuite de l’hôpital. Son coéquipier est également en bonne santé », a précisé la formation espagnole sur Twitter avant de publier un message de Valverde : « Je tiens à vous remercier pour tout le soutien et l’affection reçus aujourd’hui. Heureusement, ce n’était qu’une frayeur et je vais bien. »

Selon les services d’urgence locaux, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident a pris la fuite.