Prix des carburants: comment consommer moins d’essence sur la route des vacances

Avec la hausse des prix du carburant, le trajet pour partir en vacances peut faire mal au portefeuille. En moyenne, on estime que sept vacanciers belges sur dix prendront leur voiture cet été. Voici quelques conseils pour consommer moins, surtout pendant de longs trajets.

Pour certains, le 1er juillet marque bien souvent le départ en vacances. D’ailleurs, si vous prenez la route ce week-end, il faudra être bien attentif au trafic qui pourrait être très dense ce vendredi après-midi et ce samedi. La circulation en revanche sera plus fluide ce dimanche.

1. Conduisez calmement, mettez de côté la conduite agressive. Cela réduira votre risque d’accident mais vous permettra également d’économiser votre carburant.

2. Limitez votre vitesse. Passer de 120km/h à 110km/h sur l’autoroute permet de diminuer votre consommation de 10 à 20 %.

3. Accélérez moins souvent. Privilégiez une conduite plus constante. Utilisez le frein moteur et l’embrayage le moins possible.

4. Si vous mettez la clim, fermez les fenêtres.

5. Enlevez votre porte-vélo/porte-bagages externe si possible. Un porte-vélo augmente la consommation de carburant de 20 ou 30 %.