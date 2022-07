Vital Borkelmans prédit un retour en grâce de Romelu Lukaku à l’Inter: «C’est une machine!»

Le retour de Romelu Lukaku est désormais officiel depuis quelques jours. Et l’ancien entraîneur adjoint des Diables rouges a donné son avis.

Vital Borkelmans a été l’entraîneur adjoint de notre équipe nationale pendant de nombreuses années. Et forcément, Romelu Lukaku, il le connaît très bien ! Pour son retour à l’Inter un an après son départ pour Chelsea (contre 115 millions d’euros), le Diable rouge aura la pression ! Mais Borkelmans pense qu’il brillera, à nouveau en Serie A. « C’est un joueur dévastateur, fort physiquement et mentalement. C’est une machine ! J’ai vu qu’il était heureux de revenir à Milan. Derrière son sourire, j’ai vu un grand désir de gagner avec l’Inter. Il marquera beaucoup de buts », a-t-il déclaré au célèbre journaliste italien, Gianluca Di Marzio.

Pour Vital Borkelmans, la saison difficile de Romelu à Chelsea a encore renforcé son mental : « Il y a des moments, surtout en équipe nationale, où il n’a pas pu donner le meilleur de lui-même et a même été hué. Il ne s’est jamais découragé, bien au contraire. Ça n’a pas été dans la bonne direction à Chelsea mais je suis convaincu qu’il va faire les choses bien en Italie. »