Wimbledon: la tension entre Kyrgios et Tsitsipas n’est pas descendue après la rencontre remportée par l’Australien!

Le match n'était donc pas tout à fait terminé. Après leur match houleux de troisième tour à Wimbledon remporté par l'Australien (6-7, 6-4, 6-3, 7-6), Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas sont passés devant la presse en revenant sur les différents incidents ayant ponctué la rencontre. Et il y en a eu plus d’un... Le plus marquant restant sans doute cette balle envoyée en tribune par le Grec en direction d'un spectateur, pour laquelle Kyrgios a réclamé des sanctions de la part de l'arbitre.

« Il n'est pas aimé »

« Je me sens très bien. Le cirque venait de lui aujourd'hui », a réagi Nick Kyrgios devant les médias juste après. « Je me sens bien physiquement, je me sens prêt à rejouer dès demain. Il a un sérieux problème. Je ne suis pas certain de pouvoir intimider quelqu'un au troisième tour de Wimbledon. Je jouais simplement au tennis. Peut-être qu'il devrait d'abord trouver comment me battre une ou deux fois avant de s'occuper d'autre chose. »