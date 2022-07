Tour de France, Wimbledon: voici où et quand suivre les événements importants du jour

C’est ce que l’on appelle un dimanche chargé. Et forcément, cela ne nous déplaît pas ! Au programme de ce dimanche, la troisième étape du Tour de France. Pour suivre les exploits de nos Belges (Wout Van Aert est actuellement maillot jaune du Tour !), rendez-vous sur la RTBF dès 12h55 pour suivre le début de la course. Il sera également possible d’écouter Vivacité et ses commentateurs. Un live aura lieu aussi sur notre site internet.

Pour Wimbledon, par contre, aucune télévision belge n’a les droits. C’est Eurosport qui diffuse la compétition en Belgique francophone. Attention, par contre, les matches sont retransmis sur la chaîne Eurosport NL qui est accessible gratuitement sur Proximus TV. Deux livel du match de David Goffin (match programmé à 13h30) et d’Elise Mertens (match programmé à 17h30) seront, cependant, diffusés sur notre site internet.