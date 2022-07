Mobilité dans le centre de Bruxelles: ce qui va changer dès ce lundi

La Ville de Bruxelles prévoit d’«apaiser», à partir d’août prochain, la mobilité dans le Pentagone avec une batterie de mesures, dont des mises à sens unique, des boucles et des filtres de circulation. Dès ce lundi, une partie de la rue Royale est fermée en raison de travaux d’aménagement.

Les autorités ont lancé différents travaux d’aménagement en vue d’août prochain. C’est dans ce cadre que la rue Royale sera fermée à partir de lundi dans les deux sens entre la rue de la Loi et la Chaussée de Louvain.

En vigueur le 16 août prochain, le nouveau schéma de circulation du Pentagone comporte une batterie de mesures pour améliorer la qualité de vie. Le plan prévoit notamment des mises à sens unique, des filtres et des boucles de circulation. Les autorités cherchent surtout à s’attaquer au trafic de transit dans le Pentagone (40 %). Le nouveau schéma de circulation constitue une des réalisations concrètes du plan régional Good Move, qui prévoit la réorganisation de la circulation à Bruxelles d’ici 2030.

Rue Royale

Interdiction de circuler rue Royale, dans les deux directions, sauf transports publics et véhicules prioritaires, entre la rue de la Loi et la rue de Louvain. Les véhicules contrevenants seront flashés par des caméras automatiques. Filtre de circulation avec passage limité aux bus, trams, cyclistes et services de secours.

Rue de l’Enseignement et rue du Congrès

Elargissement de la Place de Louvain créant une boucle de la Rue de l’Enseignement vers la Rue Croix de Fer. Installation de potelets au niveau de la boulangerie Paul. Interdiction de circuler rue du Congrès, dans les deux directions, sauf transports publics et véhicules prioritaires, au niveau de la Place de la Liberté.

Piétonisation, interdiction de circuler, sens unique ou élargissement des voies… Voici les changements prévus d’ici le 16 août par le plan dans le Bruxelles intra-muros :

Avenue de Stalingrad

Mise en sens uniques contrariés prévue dans le cadre du réaménagement, préalablement concerté avec le quartier.

Place de la liberté

Elargissement de la place avec un passage limité aux services de secours.

Place de la Vieille Halle aux Blés, rues du Chêne, Etuve et de Villers

Piétonnisation de la place et des rues attenantes et connexion au centre historique.

Place de l’Yser

Tourne à droite obligatoire venant du Quai du Commerce vers le tunnel et venant du Boulevard de Dixmude. Quai de Willebroeck accessible via la Petite Ceinture.

Place Sainte-Catherine

Mise en sens unique. Les automobilistes venant des quais sont obligés de tourner à gauche sur Rue de Laeken.

Porte du Rivage

Continuité piétonne entre le square Marguerite Duras et Porte du Rivage.

Rue de la Chapelle

Connexion de la Place de la Chapelle au Skate Park. Accès limité aux services de secours et bus en site propre.

Rue de la Senne

La berme centrale s’élargit et devient une nouvelle place. L’accès aux garages et pour les services de secours est maintenu.

Rue des Foulons

La rue est mise en sens unique opposé à la hauteur de la Rue du Vautour, diminuant les excès de vitesse.

Rue des Riches-Claires

Rue scolaire entre Saint-Christophe et Van Artevelde.

Rue des Six Jetons

Accès limité à la Place Fontainas aux services de secours et bus au moyen d’un site propre bus.

Rue des Ursulines

Inversion du sens unique pour apaiser les rues des quartiers Stalingrad et Rouppe.

Rue du Canon – Rue du Marais

Un filtre de circulation pour sécuriser les abords d’école. Accès maintenus pour les piétons, cyclistes, usagers de garage et services de secours.

Rue du Gentilhomme

Zone d’accès limité aux cyclistes, bus, taxis, garage et services de secours.

Rue du Marais

Zone d’accès limité avec borne rétractable côté de la Petite Ceinture. Accès maintenus aux urgences de l’hôpital tant pour les ambulances, taxis et pour les patients.

Rue du Marché aux Porcs

Mise en sens unique à partir de Rue Locquenghien vers la Rue Léon Lepage. Sortie de la Ville via Dansaert et la Petite Ceinture.

Rue du Miroir – Rue du Faucon

Piétonnisation/zone d’accès limité prévue après le réaménagement dans le cadre du Contrat de Quartier durable Les Marolles.

Rue du Rempart des Moines

Piétonnisation partielle prévue après réaménagement dans le cadre du Contrat École.

Rue Haute

La Rue Haute entre J. Stevens et Empereur en zone piétonne, avec un passage maintenu pour les bus et les services de secours.

Rues de Flandre, d’Ophem et de la Clé

Zone d’accès limité avec borne rétractable Rue de Flandre à hauteur de la Rue Léon Lepage. Riverains, commerçants, livreurs, personnes avec garage et service d’urgences gardent accès.

Rue de Namur

Projet à développer en concertation avec les habitants et commerçants en vue d’apaiser la rue.

Rues Ravenstein, des Douze Apôtres et Montagne du Parc

Piétonnisation prévue après le réaménagement du Marché au Bois.

Rues Van Artevelde et Dansaert

Van Artevelde entre Dansaert et Six Jetons : inversion sens unique et contresens bus/vélo/taxis. Pour la rue Dansaert, mise en sens unique de Van Artevelde jusqu’au Vieux Marché aux Grains avec contresens bus/vélo/taxis.