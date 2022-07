Attentat manqué de Villepinte: un projet de loi fait craindre une «amnistie» aux auteurs iraniens de l’attentat manqué

Un projet de loi portant assentiment à cinq actes internationaux, déposé par le gouvernement en extrême urgence ce 29 juin, permettra-t-il aux auteurs de l’attentat manqué de Villepinte de recouvrer la liberté bien plus tôt que prévu ? C’est la grande crainte des parties civiles de ce dossier, qui voient arriver le projet de traité entre la Belgique et la république islamique d’Iran sur le transfèrement « comme s’il avait été écrit spécifiquement pour Assadolah Assadi », réagit Me Georges-Henri Beauthier, conseil des parties civiles.