Série d’été – Mémoire d’épaves: tous les trésors de la mer du Nord

Des céramiques antiques et médiévales. Mais surtout un vaste cimetière militaire datant des deux guerres mondiales. La mer du Nord et ses 290 épaves offrent un impressionnant musée subaquatique.

Sous les pavés, la plage. Et sous la vague, une multitude d’épaves qui ont transformé au cours des siècles le fond de la mer du Nord en un impressionnant dépôt archéologique. Leur nombre est estimé à 290. 228 ont été identifiées mais 62 gardent leur mystère, en tout ou en partie.

Sven Van Haelst est archéologue, chargé du patient travail de reconnaissance et d’identification des épaves pour le Vliz (Vlaams Instituut voor de Noordzee). Au Slipwaykaai à Ostende, il aligne le nom et les caractéristiques des navires qui gisent par le fond, les chiffres et les données, ainsi que le détail d’un invraisemblable bric-à-brac de ferrailles plus ou moins dangereuses fait de mines, de bombes, de mitrailleuses, de containers, de débris d’avions et de bateaux.