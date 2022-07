Guerre en Ukraine : la Russie annonce la prise d’une nouvelle ville clé

La Russie a affirmé dimanche avoir conquis Lyssytchansk et contrôler toute la région de Lougansk, une avancée potentiellement clé dans la bataille du Donbass dans l’est de l’Ukraine, et Moscou a accusé Kiev d’avoir tiré «trois missiles» sur une ville russe où les autorités locales ont fait état de quatre morts.

Les forces russes et leurs alliés séparatistes ont pris «le contrôle complet de Lyssytchansk et d’autres villes proches dont les plus notables sont Belogorovka, Novodroujesk, Maloriazantsevo et Belaïa Gora», ajoute ce communiqué.

L’AFP n’a pas pu vérifier ces informations de source indépendante.

La prise de Lyssytchansk, si elle venait à être confirmée par Kiev, permettrait à Moscou de progresser dans son plan de conquête de l’intégralité du Donbass, région industrielle de l’est de l’Ukraine largement russophone et en partie contrôlée par les séparatistes prorusses depuis 2014, et d’avancer vers les villes de Sloviansk et Kramatorsk, plus à l’ouest, où les habitants vivent déjà au rythme quotidien des sirènes d’alerte et des bombardements.

Dans la phraséologie du Kremlin, l’offensive en cours dans l’est de l’Ukraine vise à libérer des territoires considérés comme russes.

Quatre morts à Belgorod

L’armée russe a également affirmé avoir abattu dimanche à l’aube trois missiles ukrainiens lancés contre la ville de Belgorod, proche de la frontière avec l’’Ukraine, où un responsable local avait auparavant annoncé la mort d’au moins trois personnes après des explosions.

«Les défenses anti-aériennes russes ont abattu les trois missiles Totchka-U à sous-munitions lancés par les nationalistes ukrainiens contre Belgorod. Après la destruction des missiles ukrainiens, les débris de l’un d’entre eux sont tombés sur une maison», a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février, Moscou a accusé Kiev à plusieurs reprises d’avoir frappé le sol russe, en particulier dans la région de Belgorod. Début avril, M. Gladkov avait accusé l’Ukraine d’avoir mené une attaque contre un dépôt de carburants à Belgorod avec deux hélicoptères.

A Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, dans le Nord-Est, les habitants ont été réveillés une nouvelle fois à 04H00 du matin (01H00 GMT) «par des attaques de roquettes» russes, selon le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov, qui a également fait état de «tirs» russes dans la matinée sur plusieurs districts de sa zone.

Sur le front sud, le commandement opérationnel régional ukrainien a indiqué dans la matinée qu’au cours des dernières 24 heures, l’armée russe avaient mené «neuf frappes aériennes avec des hélicoptères de combat K-52 et 2 bombardements sur l’île des Serpents», repris mercredi par les forces de Kiev dans le nord-ouest de la mer Noire.

De même source, l’immeuble d’une base de repos situé sur la côte a été endommagé par un missile russe qui n’a pas fait de victime. De son côté, l’armée ukrainienne dit avoir mené cinq frappes avec des avions et des hélicoptères sur deux entrepôts de munitions et cinq points de concentration de forces russes.