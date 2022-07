Mathieu van der Poel s’essaye au jonglage… et on comprend pourquoi il fait du vélo (vidéo)

Mathieu van der Poel était visiblement très à l’aise quelques minutes avant le départ de la 3e étape du tour de France 2022, ce dimanche au Danemark.

Le coureur cycliste néerlandais a été filmé en train de faire quelques jonglages avec un ballon de football dans la zone de départ. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas très adroit avec un ballon puisque ses quelques jongles ne se sont pas très bien terminées… En tentant de passer le ballon à des spectateurs derrière les barrières, il a mis un peu trop de force dans sa passe et le ballon a simplement fini de manière non désirée dans le canal derrière sous le regard amusé des gens sur place.