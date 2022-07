Bonne nouvelle pour le Sporting de Charleroi: Daan Heymans est recruté à titre définitif

Daan Heymans est désormais lié à Charleroi jusqu’en juin 2025. Le Sporting l’a annoncé dimanche après avoir trouvé un accord avec Venise pour le transfert définitif du milieu de terrain, qui était prêté depuis janvier.

Heymans a disputé 16 rencontres depuis son arrivée à Charleroi, marquant 4 buts. Initialement, son prêt devait durer un an et demi. « Ses prestations auront convaincu le staff et le Club de casser son prêt et de l’acheter définitivement. Daan est donc désormais totalement Zèbre ! », a indiqué le Sporting dans un communiqué.