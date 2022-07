Pologne: Justyna Wydrzyńska, la première activiste poursuivie pour avoir aidé à avorter

C’est le premier procès de ce genre envers une militante pro-choix, en Pologne et sur notre continent. Justyna Wydrzynska, fondatrice du mouvement Abortion Dream Team, est inculpée d’« aide illégale à l’avortement » et de « possession de médicaments sans autorisation en vue de les mettre sur le marché » pour avoir fourni des comprimés à une femme enceinte. Son procès s’est ouvert en avril dernier à Varsovie, où l’organisation catholique Ordo Iuris s’est jointe aux poursuites lancées par le parquet, dans un pays où la législation sur l’avortement est l’une des plus restrictive d’Europe.